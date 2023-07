Salário de R$ 41 mil de Bolsonaro pode ser analisado pela Justiça Eleitoral

440

Salário do ex-presidente pode ser pago com o Fundo Partidário (foto: Alexandre Guzanshe/PR) O salário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Partido Liberal (PL), analisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pode acabar na Justiça Eleitoral. A remuneração de R$ 41 mil por mês foi denunciada pelo Ministério Público Federal (MPF), que apontou irregularidades com base na condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









O caso foi enviado pelo subprocurador Lucas Furtado. "É possível verificar que a estrutura de um partido político está sendo utilizada para remunerar pessoa que foi declarada inelegível pela maior instância da justiça eleitoral", argumentou, pedindo a suspensão do pagamento caso haja entendimento de irregularidades.





No fim de junho, a maioria dos ministros do TSE decidiu tornar o ex-presidente inelegível até 2030, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em um encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado.