Escolas cívico-militares: MPF é contra padrão estético e de comportamento

Alunos em forma antes de entrar em sala de aula, em uma escola cívico-militar (foto: Prefeitura de Caravelas/Reprodução)

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação para proibir colégios militares e cívico-militares de impor regras sobre aparência e comportamento dos estudantes com base em preceitos militares que não tenham influência na qualidade do ensino, como as que determinam como devem ser tratados cabelos, unhas, maquiagem, tatuagem ou a forma de se vestir. O órgão reivindica ainda que esses colégios sejam proibidos de punir alunos com a justificativa da aparência.