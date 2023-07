Minas terá Bombeiros no lugar de Forças Armadas em escolas cívico-militares

440

Na foto, interior da escola estadual Princesa Isabel, uma das 3 escolas mineiras a receber o programa do governo federal de escolas cívico-militares (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG) A decisão do governador Romeu Zema (Novo) de manter as escolas cívico-militares em Minas Gerais causará uma mudança na instituição que faz a gestão compartilhada dessas instituições de ensino no estado. A partir de 2024, a administração conjunta será feita com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMM), em substituição às Forças Armadas, de âmbito federal.





Nessa quarta-feira (13/7), o governo federal havia anunciado o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim). Após o anúncio de Zema, nas redes sociais, a Secretaria de Estado de Educação de Minas (SEE-MG) confirmou a manutenção do programa das escolas da rede estadual de ensino que estão no Pecim.





"Segundo anúncio feito pelo governador Romeu Zema, as escolas cívico-militares do Estado serão mantidas em gestão compartilhada entre Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)", diz a nota. A reportagem entrou em contato com a SEE-MG, que confirmou que a gestão compartilhada com os Bombeiros será a partir de 2024. De acordo com o Ministério da Educação, a mudança será gradual, "de forma a garantir a normalidade das ações educativas no restante deste ano letivo de 2023".

O governo de Minas aderiu ao programa do Ministério da Educação em 2020. A rede estadual possui atualmente nove escolas no Pecim, que atendem, ao todo, 6 mil estudantes. Veja a lista das escolas no Pecim:

- Escola Estadual Assis Chateaubriand, em Belo Horizonte;

- Escola Estadual Princesa Isabel, em Belo Horizonte;

- Escola Estadual Padre José Maria de Man, em Contagem;

- Escola Estadual Professora Lígia Maria Magalhães, em Contagem;

- Escola Estadual dos Palmares, em Ibirité;

- Escola Estadual Wenceslau Braz, em Itajubá;

- Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa, em São João de Rei;

- Escola Estadual Olímpia de Brito, em Três Corações;

- Escola Estadual Governador Bias Fortes, em Santos Dumont, em processo de implementação.

De acordo com a SEE-MG, o CBMMG deve assumir tarefas complementares ao corpo docente das escolas, "fazendo parte da mesma equipe liderada pelo diretor escolar". "As equipes vão atuar fortemente nas dimensões afetiva, social, ética e simbólica, com foco no desenvolvimento humano global", complementa a pasta. A secretaria também afirma que as medidas do Pecim têm sido positivas, com a aprovação nas escolas aumentando para mais de 80% depois da implantação do programa.

Através das redes sociais Zema afirmou : "A tradição, a disciplina e o prestígio de uma das instituições mais respeitadas do mundo agora se unem ao trabalho de ensino dos mineiros. Aqui a educação é sempre prioridade".

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa