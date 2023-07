Costa Neto sobre Bolsonaro em Brasília: 'Ele era assim, sempre sozinho'

440

Valdemar Costa Neto deu entrevista em meio a crise no PL após votação da reforma tributária (foto: Evaristo Sá/AFP) O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse em entrevista à Globonews nesta terça-feira (11/7) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem um perfil diferente da classe política em Brasília. Ao fazer comparação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Valdemar disse que o ex-presidente estava sempre sozinho na Câmara dos Deputados.









A frase foi dita logo após Costa Neto fazer elogios a Lula e dizer que o petista tem um perfil mais fácil de lidar que Bolsonaro . O presidente do PL integrou a base governista durante os dois primeiros mandatos de Lula no Palácio do Planalto.





Valdemar Costa Neto cedeu entrevista em meio a crise no partido que comanda. O rachamento da bancada do PL, a maior da Câmara dos Deputados, na votação da reforma tributária acirrou os ânimos entre os integrantes da legenda, divididos entre bolsonaristas mais radicais e parlamentares mais afeitos ao perfil historicamente fisiológico do partido.