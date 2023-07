Governo de Minas sanciona lei de aumento de salário para educadores

O governador Romeu Zema (Novo) sancionou a lei lei nº 24.383/2023, que concede o reajuste salarial de 12,84% aos servidores da Educação Básica. Com o reajuste, o piso salarial dos professores de Minas Gerais passa de R$ 2.340,49 a R$ 2.652,22, para uma carga horária de 24 horas semanais.

O reajuste no pagamento inicia na folha de pagamento de julho, a ser quitada em agosto

A proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) , nessa quinta-feira (6/7), e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (7/7). Conforme informado pelo governo, o reajuste no pagamento começa na folha de pagamento de julho, a ser quitada em agosto. A recomposição será paga retroativa a 1º de janeiro deste ano.