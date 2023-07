Recurso de Bolsonaro contra inelegibilidade será analisado por Moraes

440

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou inelegível após decisão do TSE (foto: Sergio Lima / AFP) Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes ficará encarregado de analisar o recurso que Jair Bolsonaro (PL) deve apresentar ao Supremo Tribunal Federal (STF). A medida é uma tentativa da defesa do ex-presidente para não torná-lo inelegível até 2030.









Bolsonaro ainda pode, caso o recurso não seja acatado pelo presidente do TSE, fazer uso de um agravo contra o despacho denegatório de recurso especial, o que faria com que o recurso fosse apreciado por outro ministro do STF.

Na última sexta-feira (30/6), o parlamentar ficou inelegível após votação no TSE que terminou com 5 votos a 2. A corte analisou a reunião feita com embaixadores no Palácio do Alvorada, em julho de 2022, na qual foram difundidas informações que já haviam sido desmentidas sobre a confiabilidade das urnas.



Bolsonaro, que buscava a reeleição, afirmou que o processo seletivo poderia ser fraudado em favor ao adversário político Luiz Inácio Lula da Silva (PT).