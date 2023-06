Planalto recebe iluminação em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+

%uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 Em celebração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em 28 de junho, o Palácio do Planalto recebeu iluminação colorida. A ação marca o posicionamento do @governodobrasil em respeito à diversidade. #governofederal #uniãoereconstrução pic.twitter.com/I0EPfgoYRV %u2014 Casa Civil (@casacivilbr) June 27, 2023

O Palácio do Planalto, sede do governo brasileiro, recebeu pela primeira vez, nesta terça-feira (27/6), uma iluminação com as cores do arco-íris, que representa a bandeira LGBTQIA+. Houve também uma cerimônia dedicada ao tema.