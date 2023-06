Deputado lembra de Galoucura furando bloqueios: 'A PRF não conseguiu'

Rogério Correia lembrou que a Galoucura conseguiu furar bloqueios de bolsonaristas, enquanto a PRF não (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a depredação dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, nesta terça-feira (20/6), lembrou do episódio em que a torcida organizada Galoucura, do Clube Atlético Mineiro (CAM), desbloqueou a BR-381 que foi interditada por bolsonaristas após as eleições de 2022.