Dallagnol nega ter fugido do Brasil e chama esquerda de 'burra'

Na postagem, feita nesta segunda-feira (19/6), o político de extrema-direita disse que a "esquerda, que já tem muito azar de ser liderada por gente tão burra, que acredita que um fugitivo vai tirar uma foto revelando o distino para onde está indo e postar avisando. Quero dizer para essas pessoas, não me confundam com seus bandidos e com seus corruptos de estimação".

Dallagnol também afirmou que a esquerda elevou o advogado Rodrigo Tacla Duran à categoria de herói e que ele foi "acusado como lavador de dinheiro profissional de centenas de milhões de dólares na Odebrecht".

Tacla Duran alega ter sofrido extorsão e perseguição pelo ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol enquanto ambos estavam na Operação Lava-Jato. Ambos negam as irregularidades.

Ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) viajou aos Estados Unidos para participar de um encontro acadêmico em uma think tank cristã (foto: Reprodução/Twitter)

O ex-deputado alega ter viajado para Chicago nesta segunda para um encontro acadêmico em uma conferência da "maior think tank cristã do mundo" e que, durante a estadia nos Estados Unidos, pretende relatar "as arbitrariedades que nós vivemos". Ele afirmou que irá retornar ao Brasil no dia 24 de junho.