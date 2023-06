PBH é retirada da lista de inadimplentes após erro do TCE-MG

440

O TCE realizou uma nova análise e acabou votando pela exclusão do município do rol de inadimplentes.

Além das prefeituras, 67 presidentes de câmaras municipais e 61 responsáveis por entidades municipais de todo estado foram registrados como devedores.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi retirada da lista de inadimplentes por supostamente não ter enviado, no prazo legal, dados orçamentários para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). A retirada ocorreu após o TCE-MG reconhecer que a capital foi incluída de forma errônea na lista que conta com outras 225 prefeituras com pendências.