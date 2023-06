Lula volta a criticar Bolsonaro: 'Só quer transmitir mentira e bobagem'

440

Lula usou parte de sua live para criticar Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/YouTube)

Em sua live semanal transmitida na manhã desta segunda-feira (19/6), o presidente Lula voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores, em especial os responsáveis pelos ataques à Brasília em janeiro, chamando-os de "facistas".





“Já está provado que eles [os fascistas] tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente, que agora tenta negar. Mas quando ele perdeu as eleições ele ficou trancado dentro de casa para ficar preparando o golpe", afirmou Lula.







Ao falar sobre um telefonema para felicitar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pelo seu aniversário de 92 anos, Lula ressaltou seu bom relacionamento com os ex-presidentes do Brasil e criticou Bolsonaro por seu isolamento.





"Eu conversava com o Sarney, com o Itamar [Franco], com o Collor. Agora você tem um cidadão que não quer conversar com ninguém, só quer transmitir mentira, fake news, só quer falar bobagem e agressão contra os outros. Ou seja, isso tem que acabar, porque esse país tem que voltar a gostar da paz", completou.





Lula garantiu que os acontecimentos de 8 de janeiro serão apurados e os responsáveis serão punidos.

Conversa com o Presidente

Na segunda edição do Conversa com o Presidente, Lula discorreu sobre os preparativos da COP 30, em 2015, que será sediada em Belém, capital do Pará. Estão sendo feitos investimentos de infraestrutura na cidade para que comporte o evento, entre eles expansão da rede hoteleira, construção de canais e concessão do aeroporto.





Lula ressaltou a importância da realização da COP em Belém, com a possibilidade dos participantes de ver de perto a vivência das comunidades indígenas e ribeirinhas. “Uma coisa é discutir a Amazônia no Egito, em Berlim, em Paris. Agora não, vamos discutir a importância da Amazônia dentro da Amazônia”, afirmou o presidente.





Também foi tema da conversa a viagem do presidente à Itália. Lula embarca ainda esta noite para uma visita oficial ao Papa Francisco e terá reuniões com o presidente do país e o prefeito de Roma. Em seguida embarca para Paris, onde irá participar de uma reunião sobre meio ambiente com Emmanuel Macron e outros líderes mundiais.

Um dos pontos a ser abordado por Lula com o presidente francês é a aprovação do parlamento francês do endurecimento do acordo Mercosul- União Europeia. "A União Europeia não pode tentar ameaçar o Mercosul de punir o Mercosul se não cumprir isso ou aquilo. Se nós somos parceiros estratégicos você não deve fazer ameaças, você precisa ajudar. Isso eu vou conversar com o presidente da França”.





Lula finaliza sua visita a Paris com uma participação em um ato público no show da banda britânica Coldplay, na Torre Eiffel, como orador final para falar sobre a questão ambiental.