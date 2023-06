Ministro comete gafe e responde próprio post com elogio a Haddad

440

Ministro Paulo Teixeira elogiou os feitos econômicos recentes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto: Paulo Lázaro/Flickr) O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, cometeou uma gafe ao responder uma postagem elogiosa que ele mesmo fez sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP).









Logo em seguida, o próprio Paulo respondeu sua postagem afirmando que era "verdade! Quanta competência do Fernando Haddad".

(foto: reprodução)

Na postagem, o ministro do Desenvolvimento Agrário também comenta sobre o desempenho da tenista Bia Haddad, que tem o mesmo sobrenome do petista, no torneio de Roland Garros em Paris.