Nos 5 primeiros meses, Lula supera aprovação de Bolsonaro, Temer e Collor

Nos cinco primeiros meses, Lula é melhor avaliado que Jair Bolsonaro, Temer e Fernando Collor (foto: Evaristo Sa/AFP/Marcelo Camargo/Agência Brasil/Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Marcelo Camargo/Agência Brasil) Nova pesquisa do Ipec/O Globo, divulgada nesta sexta-feira (9/6), aponta que a aprovação dos primeiros cinco meses do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) supera a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu antecessor, e também dos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Fernando Collor (PTB).





Levantamento publicado hoje aponta que 37% dos entrevistados avaliam a terceira gestão do petista como ótima ou boa.









Em junho de 2019, a avaliação positiva (ótima ou boa) do governo Bolsonaro era semelhante a avaliação negativa: 32% dos entrevistados avaliavam a administração como boa ou ótima, ruim ou péssima e regular.





O ex-presidente Michel Temer tem o pior indicador entre os três: 13% dos entrevistados consideravam o governo ótimo ou bom em dezembro de 2016 - quatro meses depois de assumir oficialmente a Presidência após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

FHC e Dilma ficam na frente de Lula

O desempenho do terceiro mandato de Lula fica atrás do primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), em que 42% dos eleitores avaliavam a gestão como ótimo ou boa, em junho de 1995.





Dilma, com a melhor avaliação histórica do Ibope, tinha avaliação positiva de 48% em julho de 2011.





A terceira gestão de Lula também perde para a própria popularidade do petista no seu primeiro mandato. Em junho de 2003, Lula tinha 43% de avaliação positiva.





O Ipec entrevistou 2.000 eleitores, entre 1° e 5 de junho. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais para mais ou menos, para um nível de confiança de 95%.