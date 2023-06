TCU aprova projeto da BR-381, e ministro de Lula promete duplicação

Duplicação da BR-381, que é conhecida como 'Rodovia da Morte' devido ao alto número de acidentes em seu trajeto, está parada desde o governo Dilma (foto: Alexandre Guzanshe/EM)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), celebrou a aprovação pelo Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quarta-feira (7/6), do projeto de concessão da BR-381, que liga Belo Horizonte à região do Vale do Rio Doce, passando pelo Vale do Aço.