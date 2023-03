Edital da concessão da BR-381 deve sair ainda no 1º semestre, diz ministro

Em um vídeo divulgado nas redes sociais de Rosângela Reis, Renan contou que o presidente Lula (PT) conversou pessoalmente com ele a respeito da rodovia. A expectativa do governo federal é que o edital da concessão da BR-381 seja lançado ainda no primeiro semestre deste ano.

A previsão é de que a BR-381 tenha 132 quilômetros de duplicação e mais 99 quilômetros com uma terceira faixa, além de outras melhorias. A autorização do projeto pelo Tribunal de Contas da União está sendo analisada pelo ministro Antonio Anastásia e deverá ser liberada nos próximos dias.

Rosângela Reis, que possui reduto eleitoral no Vale do Aço, disse em novembro do ano passado que a duplicação da BR-381 era sua prioridade número um . A deputada federal reconhece a importância das empresas da região, como a Usiminas e a Cenibra, para a geração de emprego e contribuição com o PIB do estado.

“Vou trabalhar até que a duplicação da BR-381 saia do papel. É inaceitável que a nossa principal rodovia seja um entrave para o desenvolvimento regional e continue ceifando vidas inocentes”, disse a deputada por meio de suas redes sociais.

Também no encontro com o ministro dos Transportes, Rosângela Reis apresentou um relatório sobre a situação da BR-381, indicando inclusive as obras emergenciais que devem ser feitas na rodovia antes mesmo da concessão. Renan garantiu que o DNIT fará intervenções para melhorar o tráfego nos pontos mais críticos.

“Rodovia da Morte”

O termo “Rodovia da Morte” para referenciar o trecho da BR-381, entre João Monlevade e Belo Horizonte, ganhou popularidade na década de 1990 devido ao grande índice de acidentes.

O trecho, que é aproximadamente duas vezes maior que nos demais segmentos da estrada, teve, em média, um óbito em desastre de trânsito a cada 3,6 quilômetros em 2022 . A chance de morrer na estrada que liga Belo Horizonte a João Monlevade chegou a ser mais que o dobro em relação aos demais segmentos da rodovia em Minas Gerais.

Como um todo, a BR-381 é a estrada que registra o maior número de mortes em Minas Gerais, com 154 óbitos registrados entre as divisas mineiras com São Paulo e Espírito Santo, em 2022.

A segunda estrada mineira que teve mais mortes no ano passado foi a BR-040, entre as divisas com Goiás e Rio de Janeiro., com 128 óbitos em acidentes, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).