Deputada Rosângela Reis define BR-381 como prioridade de mandato

'Há matérias importantes para ser votadas, o Regime de Recuperação Fiscal, para acertar as contas do estado', diz Rosângela Reis (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)







Estive em Brasília, conversei com o presidente da Câmara, me apresentando a ele, e também estive reunida com a bancada do PL, com os deputados eleitos e com os que perderam. Nesse quadro, vejo que o momento é do Arthur Lira, que ele venha para uma reeleição. O PL vai buscar esse entendimento, mesmo eles já se posicionando que querem assumir uma das vagas, ou a presidência da Câmara ou a do Senado. Nosso presidente nacional reuniu os deputados em Brasília e já demarcou a oposição ao governo Lula, mas o que vejo é que Arthur Lira sendo reeleito vai ser o equilíbrio no Congresso, porque o PL já manifestou oposição e tem também o outro lado e o Centro, que vão buscar esse apoio ao governo Lula. Então, Arthur Lira vai abrir o diálogo. Um momento muito importante que vi lá (Brasília), nesta reunião com a bancada do PL, é que o Arthur Lira pudesse ajudar neste momento a defender o PL junto com as grandes forças nacionais, que uma delas é o TSE, que nós estamos vendo que existe um enrijecimento, uma questão de disputa. Então, vejo que este é um momento de reeleição de Arthur Lira, para que ele possa trabalhar o andamento dos projetos de lei. Isso, logicamente, é minha opinião, é uma construção, porque os demais pares também vão ter cada um a sua opinião e as bancadas e os partidos vão se manifestar.





Lula disse na campanha que iria transformar a BR-381 em “estrada da vida”, com melhorias na rodovia. A pauta é prioritária para a senhora, que é natural de Ipatinga?



A duplicação da BR-381 é a nossa principal bandeira, a primeira, a número um. Nós temos há anos aí esse início de obras, já foi, houve um avanço, mas temos que avançar muito mais na duplicação da BR-381 e transformar essa rodovia, que é da morte, na vida. Na semana passada mesmo, nós passamos por ela e tinha quatro acidentes, caminhões tombados, e isso é uma perda enorme. E o Vale do Aço tem um ponto principal. Temos empresas importantes naquela região, como Usiminas, Cenibra, a empresa Aperam, as empresas-âncora que geram empregos na região. Nós contribuímos com o PIB do nosso estado, é uma cidade importantíssima que é aquela região de Ipatinga e Governador Valadares, e nós temos visto ali que o principal gargalo é de logística. As empresas produzem ali peças, produzem equipamentos, somos altamente produtores do aço, o aço inox, o aço da Usiminas, e nós, na hora de escoar essa mercadoria, temos dificuldade. Isso é a nossa bandeira principal, defenderei em Brasília todos os dias, tendo oportunidade, falarei da duplicação da BR-381 para que possamos ter realmente um governo que faça esse compromisso e que destine os recursos para essa duplicação.





Desde que Bolsonaro perdeu, manifestações em frente a quartéis contestam o resultado da eleição presidencial, mas sem apresentar provas. Muitas, inclusive, contam com a participação feminina, como o grupo Mulheres com Bolsonaro. Como a senhora vê esses atos?



Eu vejo que esse movimento é democrático. Ele tem mesmo que acontecer, até mesmo da forma que houve uma eleição, uma disputa eleitoral. Por causa da divisão, e nós tivemos uma diferença de dois milhões, pouco mais de dois milhões de votos. Então, o país ficou dividido. Eu vejo que é importante que tenha esses movimentos e que as mulheres também participem. Eu vejo que essa participação é importante e que vem a fortalecer também para eleições municipais, que nós não tenhamos dificuldade de fazer a formação de chapa de mulheres. E a gente sabe que a maioria das mulheres são aguerridas, elas correm atrás, são trabalhadoras e esse espaço é importante, que tenham mais mulheres. Mas estou vendo uma participação que está até muito mesclada, que as pessoas estão participando como um todo. E eu não vejo que é antidemocrático, vejo que é importante que participem. Agora, a gente vai buscar o resultado disso, as mulheres que estão, os homens que estão, vão buscar os resultados? Eu vejo que sim. Que isso abre possibilidades para fazer manifestações. Mas que essas manifestações sejam ordeiras e que pressione mesmo o TSE de tomar posições, tomar medidas em prol da transparência das eleições. Que as eleições possam ser mais abertas e que tenham conselhos participando, para que possa, havendo compilação desses dados das urnas, que faça essas definições com mais clareza, porque da forma que se deu, deixa dúvida.





O que a senhora espera do próximo mandato de Romeu Zema?



Apoiei o governador Zema, ele fez um bom trabalho, tanto é que se reelegeu em primeiro turno. Tenho certeza de que a Assembleia Legislativa, agora [ele] tendo a base, vai fazer muito mais para Minas Gerais. Há matérias importantes para ser votadas, o Regime de Recuperação Fiscal, para acertar essas contas do estado. Zema, tenho certeza, vai fazer bom trabalho e terá também o meu apoio. Nossa parceria vai continuar para podermos ver Minas Gerais em crescimento, e agora mais do que nunca. Estaremos abrindo esse canal com o governo federal para poder também resolver as questões que Minas precisa resolver.

Garantir melhorias na BR-381 é uma das prioridades da deputada federal eleita Rosângela Reis (PL-MG). A estrada federal, chamada de Rodovia da Morte pela má qualidade da pista e falta de duplicação em diversos trechos, liga Minas Gerais e Espírito Santo, mas também passa por São Paulo. Exercendo atualmente o mandato de deputada estadual, ela é a segunda participante da série “EM Entrevista” com os parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados. Ela fala também sobre a relação com a presidência da Câmara dos Deputados, com o PL e com o governador Romeu Zema (Novo) e também sobre as manifestações bolsonaristas após a eleição presidencial. A seguir, os principais trechos da entrevista concedida pela parlamentar ao