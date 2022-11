Deputada Rosângela Reis participa do 'EM Entrevista' nesta sexta

Rosângela Reis, deputada estadual de Minas Gerais e deputada federal eleita (foto: Guilherme Bergamini/Assembleia Legislativa de Minas Gerais)

A deputada federal eleita Rosângela Reis (PL-MG) vai participar na tarde desta sexta-feira, às 14h, do "EM Entrevista". O programa terá transmissão ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e no site do Estado de Minas.