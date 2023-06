Lira pede comedimento a ministros de Lula e critica declaração de Rui Costa

440

Lira afirma que declarações como a de Rui Costa "não ajudam" (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou as declarações dadas pelo ministro Rui Costa (Casa Civil) segundo a qual, em Brasília, para muitos, fazer o errado é o certo. Lira não citou nominalmente o ministro, mas pediu "comedimento" dos ministros e afirmou que essas declarações "não ajudam".



As falas de Lira foram dadas em entrevista à CNN Brasil na manhã desta segunda-feira (5) em um contexto em que o presidente da Câmara negava ter pedido a troca de ministros do governo Lula.

O parlamentar disse que há ministérios que são "estritamente pessoais" do presidente da República, entre eles Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais e Fazenda, classificando-os como da cota individual do presidente.



"Ninguém está querendo indicar ninguém. Ninguém está querendo escolher ninguém", disse Lira.





"Mas há de se ter um comedimento por parte desses ministros, principalmente com declarações. Um dos ministros da articulação fez uma declaração sobre Brasília neste final de semana que causou muito rebuliço em partidos de esquerda à direita. Essas coisas não ajudam e o governo saberá tomar um rumo, uma decisão do que tem que fazer", afirmou Lira.



Em evento na Bahia, na sexta-feira (2), Rui disse também que a capital federal é uma ilha da fantasia, uma bolha ilusória. "Brasília é difícil. É difícil porque lá fazer o certo, para muitos, está errado. E fazer o errado, para muitos, é que é o certo na cabeça deles", discursou, durante inauguração em Itaberaba.



"Vocês podem ter certeza. Brasília não vai me mudar e eu vou lutar com todas as minhas forças para mudar Brasília e mudar aquele jeito de encarar o que é coisa pública. Eu chamo aquilo de Ilha da Fantasia", disse Rui.



Na entrevista desta segunda-feira, Lira voltou a dizer que o papel do presidente da Câmara é ser um "facilitador" das matérias e disse que é preciso desmistificar que há embates entre ele e o presidente Lula (PT).

"Nosso papel é de ser um facilitador, é de desmistificar essa queda de braço constante entre Lula e Lira e Lira e Lula. Isso não existe. O governo não teve nenhum ato arredio da nossa parte de nenhum tipo de imputação de derrotas nas matérias importantes. Agora, o Congresso é um



Congresso liberal, que tem pautas próprias e tem matérias que têm absoluta dificuldade em ser tratadas no plenário daquela Casa", continuou.



Mais cedo, Lira se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Alvorada. O encontro ocorreu após uma semana de embates entre o Planalto e o comanda da Casa Legislativa, com críticas à articulação política e pedido de uma reforma ministerial para abrir espaço para partidos de centro.