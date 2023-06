Delator da Lava-Jato diz que Moro interferiu para afastamento de juiz

440

Sergio Moro fez críticas públicas a Appio quando o juiz foi afastado (foto: Sergio Lima / AFP) O ex-deputado estadual pelo Paraná, Tony Garcia, afirmou que o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) interferiu no afastamento do juiz federal Eduardo Appio da operação Lava-Jato. Em entrevista à "CNN Brasil", o ex-parlamentar afirmou que trabalhou em parceria com o Ministério Público Federal, mas teve suas contribuições arquivadas.









“Eles me amarraram nesse acordo durante dez anos. Eles ficaram me usando para obter informações, usaram informações para perseguir o PT, eles usaram da minha amizade com o Eduardo Cunha para eu colher informações de operadores do PT, operadores da Petrobras, operadores do Zé Dirceu, de tudo, eles queriam pegar tudo”, disse à "CNN".





Garcia disse que Moro articulou o afastamento de Appio da 13ª Vara Federal de Curitiba porque ele levaria adiante denúncias feitas pelo ex-parlamentar que acabaram arquivadas pela juíza Gabriela Hardt, aliada do senador e antiga responsável por julgamentos da Lava-Jato.



"O Moro entrou em cena logo para abafar isso daí, para tirar o Appio. Porque ele achava que o doutor Appio era a pessoa que ia dar continuidade, ia tirar esse esqueleto do armário”, disse o ex-deputado.





Appio assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam os processos remanescentes da Lava-Jato, em fevereiro. Cerca de três meses depois, ele foi afastado provisoriamente do cargo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) apura se o magistrado foi responsável por uma ligação para o filho de um ex-relator da Lava-Jato fingindo ser um funcionário da Justiça Federal.









O juiz Eduardo Appio é reconhecido por ser um crítico dos métodos utilizados por Sergio Moro durante a operação Lava-Jato. O senador já fez críticas públicas ao magistrado





À reportagem da "CNN", Moro disse que o relato de Tony Garcia é mentiroso e sem amparo em qualquer prova. Gabriela Hardt e o Ministério Público Federal do Paraná não se pronunciaram.