Nunes Marques sobre indicação de Zanin ao STF: 'Ótima'

Advogado Cristiano Zanin será o primeiro indicado por Lula no atual mandato à vaga no Supremo Tribunal Federal (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) encararam com tranquilidade a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga de Ricardo Lewandowski, que ocupou o cargo de 2006 a 2023. Apesar de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter confirmado sua escolha nesta quinta-feira (1/6), a oficialização da indicação de Zanin deve ocorrer em edição extraordinária no Diário Oficial da União.