Lula culpa Bolsonaro pelo 'isolamento' do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo isolamento do Brasil em relação às outras nações, em especial as da América do Sul. A declaração foi dada em encontro com presidentes da América do Sul, na manhã desta terça-feira (30/5), no Palácio do Itamaraty, em Brasília.





No encontro, Lula defendia a necessidade de união dos países da América Latina, quando criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Leia: Lula encontrou duas vezes mais chefes de Estado que Bolsonaro em 5 meses

Encontro com presidentes da América do Sul acontece nesta terça-feira (30/5), no Palácio do Itamaraty, em Brasília (foto: EVARISTO SA / AFP)





O encontro conta com 10 presidentes da América do Sul. Apenas o Peru está sendo representado pelo chefe do Conselho de Ministros. Essa é a primeira reunião de cúpula dos líderes da América do Sul após oito anos.