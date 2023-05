Cunha comemora decisão do STF: 'Abuso de quadrilha chefiada por Moro'

440

Cunha comentou a decisão com ataque a ex-juiz (foto: AFP / EVARISTO SA) O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que anulou sua condenação na Operação Lava Jato. Em seu perfil no Twitter, ele aproveitou a deixa para atacar o ex-juiz e atual senador, Sergio Moro (União Brasil-PR).









Mais um abuso cometido pela quadrilha chefiada por Moro, sendo revisado pelo STF. https://t.co/VGLyhfO1Yx %u2014 Eduardo Cunha (@DepEduardoCunha) May 29, 2023





Cunha foi acusado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal (MPF) apontou que o ex-parlamentar teria exigido e recebido R$ 1,5 milhão em propina para a construção de navios-sonda da Petrobras.





Leia mais: STF anula condenação de Eduardo Cunha na Lava Jato





A decisão do STF analisou um recurso da defesa de Cunha contra a decisão do ministro Edson Fachin, relator do caso. A medida considerou entendimento da corte que determina que processos relacionados a doações de campanha devem ser julgados na Justiça Eleitoral, tornando a Justiça Federal incompetente para a apreciação do caso.





Votaram pela anulação da condenação de Cunha os ministros André Mendonça, Kássio Nunes Marques e Gilmar Mendes