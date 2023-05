Apresentadora da CNN ri ao comparar fotos de Dallagnol e Lula

440

Deltan Dallagnol é carregado por apoiadores em ato realizado em Curitiba (foto: Reprodução/Twitter) A jornalista da CNN Brasil, Daniela Lima, disse que o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) ‘buscou emular’ a foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2018, ao ser preso pela Polícia Federal em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo.









No último domingo (21/5), Dallagnol participou de ato, em Curitiba, contra a cassação do seu mandato. O evento contou com centenas de apoiadores, diferente da manifestação de sexta-feira (19/5) que juntou pouco mais de duas dezenas.





Ministros do Tribunal Superior Eleitoral entenderam que o ex-procurador da Operação Lava Jato fraudou a aplicação da Lei da Ficha Limpa, ao deixar o Ministério Público Federal com 15 pedidos de abertura de processo administrativo pendentes.





A legislação aponta que membros do MP e juízes que decidirem pela exoneração com processos pendentes ficam inelegíveis por oito anos.

Em abril de 2018, Lula se entregou à PF, que cumpria mandado de prisão emitido pelo então juiz Sergio Moro (União Brasil-PR), acompanhado de milhares de pessoas. Ele havia sido condenado a cerca de 12 anos de prisão.