Lula: 'Brasil voltou a ser um país civilizado'

Neste ano, Luiz Inácio Lula da Silva deverá ir a Índia para participar do encontro do G20; brasileiro encontrou com o presidente indiano Narendra Modi em Hiroshima (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil voltou a ser um país civilizado e que os representantes estrangeiros estão felizes com a volta do país ao cenário internacional.





"O Brasil voltou a ser um país civilizado. (...) As pessoas estão muito felizes com a volta da democracia no Brasil. Estão muito felizes e alegres com a volta do Brasil ao cenário internacional", afirmou o presidente brasileiro.









Ele também apontou que o encontro serviu para que fossem tratados a possibilidade do país "estabelecer parcerias na área comercial, cultural e política".

Lula adiantou que, ainda em 2023, deverá viajar para o encontro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em julho, em São Tomé e Príncipe, na África; a Cúpula dos Brics, entre 22 e 24 de agosto, na África do Sul; e no encontro do G20, formado pelas 19 maiores economias do mundo e União Europeia, a ser realizado nos dias 9 e 10 de setembro na Índia.





Os dois últimos eventos, Cúpula do Brics e encontro do G20, serão sediados no Brasil em 2024.