Lula cobra os bilhões prometidos ao combate às mudanças climáticas no G7

(foto: Ricardo Stuckert/PR)



Em seu primeiro discurso na cúpula do G7, neste sábado (20/5), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cobrou que os países ricos cumpram a promessa de disponibilizar US$ 100 bilhões por ano em ações para conter as mudanças climáticas, como ficou acordado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP), de Copenhague, em 2009.





“De nada adianta os países e regiões ricos avançarem na implementação de planos sofisticados de transição se o resto do mundo ficar para trás ou, pior ainda, for prejudicado pelo processo,” disse Lula, durante a sessão de trabalho "Esforços compartilhados em prol de um planeta sustentável".









Lula destacou o potencial do Brasil em energia solar, eólica, biomassa, etanol, biodiesel e hidrogênio verde. “Temos consciência de que a Amazônia protegida é parte da solução. É por isso que estamos organizando em agosto deste ano, em Belém, uma Cúpula de países amazônicos. E é por isso que o Brasil teve sua candidatura a sede da COP30 do clima aprovada após decisão unânime do Grupo Latino-Americano e Caribenho,” afirmou.





O mandatário agradeceu os aportes anunciados recentemente ao Fundo Amazônia e firmou compromisso de atuar em parceria com os demais países que possuem florestas tropicais. “O Brasil será implacável em seu combate aos crimes ambientais. Queremos liderar o processo que permitirá salvar o planeta. Vamos cumprir nossos compromissos de zerar o desmatamento até 2030 e alcançar as metas voluntariamente assumidas no Acordo de Paris.”





Confira o discurso de Lula no G7, na íntegra:



"Quando o G7 foi criado, em 1975, a principal crise global girava em torno do petróleo. 48 anos depois, o mundo ainda não conseguiu se livrar da sua dependência dos combustíveis fósseis.





As evidências científicas confirmam que o ritmo atual de emissões nos levará a uma crise climática sem precedentes.