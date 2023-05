Mauro Cid depõe pela 3ª vez à PF nesta quinta-feira (18)

440

Em primeiro depoimento do caso, Cid optou por permanecer em silêncio (foto: Alan Santos/PR) O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, vai depor pela terceira vez à Polícia Federal (PF) em menos de dois meses. Nesta quinta-feira (18/5), o militar será ouvido no inquérito da Operação Venire, que investiga um esquema de fraude em dados do cartão de vacinação do ex-presidente e de sua filha mais nova, Laura Bolsonaro.









O militar também precisa explicar uma suposta fraude no seu cartão de vacina e de seus familiares. Os dados teriam sido alterados para viabilizar a entrada nos Estados Unidos após as eleições de 2022, quando Bolsonaro deixou o país pouco antes de perder o mandato como presidente.





Em seu depoimento, nessa terça (16/5), o antigo chefe do Planalto disse que não determinou a fraude a seu ex-ajudante , e ainda voltou a afirmar que não se vacinou e que desconhece os motivos para a fraude. Para Bolsonaro, se Cid cometeu a ação "foi à revelia, sem qualquer conhecimento ou orientação".

Outros depoimentos

Cid era a pessoa mais próxima ao ex-presidente durante seus quatro anos de governo. No inicio de abril, o militar foi interrogado no inquérito que investiga a tentativa de entrada ilegal de joias sauditas no Brasil, sem a devida declaração a Receita Federal.





Os itens seriam presentes do governo saudita a Jair Bolsonaro, no entanto, os itens deveriam ser depositados no acervo da união. Cid teria intermediado as tentativas de reaver as joias que ficaram apreendidas no Aeroporto de Guarulhos.





Já no dia em que foi preso pela PF, Cid depôs sobre o esquema de fraude nos cartões de vacina. Na ocasião, ele optou por ficar em silêncio.