Ciro critica número de mulheres no governo Lula e ministra rebate

FOTO1]O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), afirmou que o governo Lula conta com menos mulheres no comando hoje em comparação com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





"Não diga pra ninguém que eu falei. Há menos mulheres em cargos de comando no governo Lula do que no governo Bolsonaro. Percebe a armadilha?", afirmou em evento na Universidade de Lisboa em Portugal.