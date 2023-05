Dias Toffoli é internado com COVID-19 em hospital de Brasília

Ministro Dias Toffoli é internado com Covid-19 e não tem previsão de alta (foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli foi internado no Hospital DF Star, nesta quarta-feira (17/5), após ser diagnosticado com COVID-19. Ele se encontra na unidade de terapia semi-intensiva do hospital, sem previsão de alta.