'Todo tombo dói': Deltan protesta contra cassação ao lado de bolsonaristas

O deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou, durante pronunciamento à imprensa em Brasília, nesta quarta-feira (17/5), que a perda do seu mandato é um "tombo" e que luta pela liberdade.





“Estou aqui por uma transformação, todo tombo dói, mas não vou desistir. Hoje é um novo começo para a minha voz. Com esse tombo eu convido todos que lutam contra a quebra da liberdade, da democracia, contra os abusos dos poderosos, que se reergam comigo unindo sua voz”, disse.









Zanatta ganhou destaque em março deste ano por postar uma foto com uma arma e vestindo uma camisa com estampa de uma mão com quatro dedos com marcas de três tiros, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na votação nessa terça-feira (16/5), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Benedito Gonçalves, relator da ação, alegou, em seu voto, que o ex-procurador pediu exoneração para evitar eventuais punições administrativas que poderiam torná-lo inelegível. A saída do coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato ocorreu em novembro de 2021.

Deputado cassado Deltan Dallagnol se pronuncia com Eduardo Bolsonaro ao seu lado (foto: Reprodução/Globonews)



"Quem pretensamente renuncia a um cargo (direito a princípio conferido pelo ordenamento jurídico) para, de forma dissimulada, contornar vedação estabelecida em lei (impossibilidade de disputar eleição para o cargo de presidente de tribunal), incorre em fraude à lei", argumentou Benedito.