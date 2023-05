PL das Fake News: diretores de Google e Telegram serão investigados

Ministro Alexandre de Moraes determina que diretores e representantes de Google e Telegram sejam investigados por mensagens críticas a PL das Fake News (foto: Josh Edelson / AFP Nelson Jr./SCO/STF) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira (12/5), a abertura de inquérito para que os diretores do Google e Telegram sejam investigados por causa das campanhas que as empresas lançaram contra o Projeto de Lei (PL) das Fake News.





A Polícia Federal terá 60 dias para periciar as mensagens da campanha contra o PL, identificar e ouvir os investigados e cópia de inquérito civil público.









A medida ocorre após as empresas enviarem mensagens criticando a proposta aos seus usuários. O Telegram afirmou que, caso a proposta seja aprovada, o governo pode forçar os aplicativos a removerem fatos ou opiniões, mas também torna as plataformas responsáveis por decidir qual conteúdo é ilegal.

Já o Google colocou em sua página principal uma mensagem crítica ao PL. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, determinou que o texto deveria ser marcado como publicidade.





"(As empresas) têm lançado mão de toda sorte de artifícios em uma sórdida campanha de desinformação, manipulação e intimidação, aproveitando-se de sua posição hegemônica no mercado", afirma a Câmara dos Deputados em documento enviado à PGR.





O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) acionou a PGR as empresas com uma notícia-crime por suas campanhas contrárias a aprovação do projeto.