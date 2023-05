Deputado bolsonarista provoca Moraes: 'Tá de sacanagem'

O deputado federal Luiz Lima (PL-RJ) provocou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), dizendo que ele está "preocupado com a carteirinha de vacinação" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto há casos importantes a serem investigados. A declaração foi dada na Tribuna da Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira (10/5).