Depoimento de Bolsonaro sobre cartão de vacina é marcado para terça-feira

A Polícia Federal (PF) marcou o depoimento de Jair Bolsonaro (PL) para a próxima terça-feira (16/5) sobre a suposta inserção de dados de vacinação falsos no sistema do Ministério da Saúde. O ex-presidente teria falsificado seu cartão de vacina para poder viajar aos Estados Unidos.

No dia 3 de maio, uma operação da PF executou a Operação Venire com ordens de busca e apreensão na casa de Bolsonaro em Brasília. Além disso, foram presos no mesmo dia seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, seu assessor, Max Guilherme, e seu segurança, Sergio Cordeiro.

Na ocasião, o ex-chefe do executivo foi intimado a depor no mesmo dia, mas a defesa alegou que a oitiva não poderia ocorrer pois não tinha tido acesso aos autos do processo. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, autorizou o acesso no fim da semana passada. Os advogados Paulo Cunha Bueno, Eduardo Kuntz, Daniel Tesser e Marcelo Bessa se revezam para ler os autos desde segunda-feira (8/5).