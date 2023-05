MST abre feira nacional sem presença de ministros petistas de Lula

Ausência de ministros petistas é minimizado por João Pedro Stedile, dirigente do MST: "Até domingo vai passar um monte de governante aqui, isso não tem nada a ver com a política" (foto: Reprodução/Instagram)

Sem a presença de ministros do PT, o ato político de abertura da 4ª Feira Nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), nesta sexta-feira (12), teve apenas o ministro Márcio França (PSB), de Portos e Aeroportos, representando o governo Lula (PT).



Tampouco estavam presentes o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

Na quinta (11), o MST acenou aos mandatários da direita por meio de um dos dirigentes do movimento, Gilmar Mauro, que disse ver "uma linha política interessante" no governo e na prefeitura.





A promessa é a de que ministros petistas passem pela feira no sábado (13) --a ideia cogitada é de que haja um novo ato para anúncios de medidas do governo federal. Ao menos sete ministros e três governadores são esperados no evento, e a presença de Lula também foi aventada.



No evento que marcou a volta da feira ao Parque da Água Branca, na capital, após quatro anos, havia representantes de centrais sindicais, além de uma série de deputados federais e estaduais do PT e do PSOL.



O esvaziamento de autoridades no ato ocorre no momento em que o governo federal é pressionado pelas invasões do MST no abril vermelho e pela reação de empresários do agronegócio.

O MST é alvo de uma CPI na Câmara dos Deputados --ofensiva que se espalha pelas Assembleias Legislativas, como mostrou a Folha de S.Paulo.



Questionado pela reportagem, o dirigente do MST João Pedro Stedile minimizou as ausências. "Até domingo vai passar um monte de governante aqui, isso não tem nada a ver com a política", disse.



Integrantes do movimento também apontaram que a viagem de Lula ao Ceará, nesta sexta, mobilizou ministros na comitiva.



O vereador Jair Tatto (PT), autor da lei que incluiu a feira no calendário oficial da cidade, agradeceu a prefeitura e o governo do estado por autorizarem o evento.



Braço direito de Tarcísio, o secretário Gilberto Kassab (PSD), de Governo e Relações Institucionais, foi outra ausência --ele foi representado por seu secretário-executivo, Marcos Penido.

Kassab foi mais de uma vez mencionado por integrantes do MST, que lhe agradeceram por viabilizar junto a Tarcísio o aval para a feira, que havia sido proibida na gestão João Doria.



Penido disse levar ao evento "o abraço" de Tarcísio e de Kassab, acrescentando que o estado estava muito feliz de abrigar a feira. Ele destacou a "importância do campo" para o país e afirmou que "faz parte do governo de Tarcísio a luta contra a fome".



França afirmou que, com o governo Lula, se "volta a respirar um ar positivo" e que o MST foi imprescindível para a vitória do petista. Sem mencionar Jair Bolsonaro (PL), afirmou que deve haver "punições para quem excedeu na hora certa".



"O grande desafio é afirmar nosso governo perante o Congresso", acrescentou França, no momento em que Lula sofreu derrota na Câmara e passou a liberar emendas para fidelizar sua base.



O ministro deixou o local antes do fim do ato.



Parlamentares, como Ivan Valente (PSOL-SP), criticaram a CPI do MST, que veem como uma tentativa de criminalizar o movimento. E apontaram que o grande agronegócio também deve ser alvo de investigação, mencionando crimes ambientais.



Gilmar Mauro também criticou a CPI, que disse ser sem objeto, e lembrou que comissões anteriores não deram em nada. "Estou me lixando para CPI", afirmou.

Desde janeiro, o MST promoveu 18 invasões de terra. Nos quatro anos do governo Bolsonaro, foram 159 invasões, sendo 37 delas no ano passado.



Em entrevista à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Stedile afirmou que o governo federal está "lento" e que o MST, ainda que defendendo o presidente, aumentará a "pressão social".



Na quinta, Gilmar Mauro afirmou à imprensa que, apesar de terem ajudado a eleger Lula, o movimento é "é independente e tem autonomia" e existe para defender os interesses dos sem-terra.



Para integrantes do movimento, a feira serve ao propósito de demonstrar apoio da sociedade ao movimento e também é um instrumento de pressão pela reforma agrária.



Após Doria ter proibido a realização da feira no local em sua gestão, Tarcísio voltou a autorizar o evento, depois da intermediação de Kassab. O parque pertence à esfera estadual, por isso a autorização do Palácio dos Bandeirantes é necessária.



A última feira ocorreu, portanto, em 2018, antes do veto de Doria e da pandemia, que também impossibilitou o evento.



A 4ª Feira Nacional do MST vai até domingo (14) e teve início na quinta-feira (11). O movimento estima que 500 toneladas de alimentos agroecológicos de cooperativas de 24 estados sejam colocados à venda e que 300 mil pessoas visitem o evento.