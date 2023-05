Dino sobre Telegram: 'Faroeste digital é incompatível com a Constituição'

Dino ainda disse que medida de Moraes é passo importante para regulação das redes sociais (foto: Reprodução/TV Senado) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, celebrou a medida do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que determina que o Telegram exclua a mensagem enviada aos usuários em que faz propaganda contra PL das Fake News , sob pena de suspensão do aplicativo e multa.









Já a medida de Moraes é destacada por Dino como um passo importante para a regulação. “A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre os abusos do Telegram é um passo importante para fixação de balizas regulatórias a tais empresas. O faroeste digital é incompatível com a Constituição. A Polícia Federal dará cumprimento imediato ao comando a ela destinada”, disse.



Moraes determinou que o aplicativo Telegram envie para todos os usuários do Brasil uma mensagem destacando que a rede espalhou desinformação sobre o PL das Fake News





De acordo com a decisão, caso o aplicativo de mensagens não cumpra a determinação no prazo estipulado, será aplicada uma multa de R$ 500 mil por hora, além da suspensão dos serviços em até 72 horas por parte dos provedores de internet.