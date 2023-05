Marina Silva recebe alta, mas só volta ao trabalho semana que vem

Ministra do Meio ambiente foi orientada a permanecer em repouso (foto: Lula Marques/Agência Brasil )







Leia: Médicos bolsonaristas debocham de Marina Silva: 'Que os vírus estejam bem' Em março deste ano, a ministra havia sido internada em decorrência de uma gripe. De histórico de saúde delicado, Marina Silva é nascida no Acre e já teve cinco vezes malária — doença que ataca principalmente o fígado e é endêmica na região Norte. Além disso, a política já contraiu hepatite e leishmaniose.

Desde o primeiro boletim médico da internação pela COVID, contudo, os médicos indicam que o quadro da ministra é “estável e com boa evolução”. Durante o período de internação, a situação de Marina permaneceu estável. O boletim médico divulgado na manhã de hoje reforçou que ter tomado o esquema vacinal completo contra a COVID-19, “contribuiu para que o quadro de saúde fosse controlado.”

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, teve alta hospitalar nesta quarta-feira (10/5), como previsto pelos médicos um dia antes. Ela foi internada no último sábado (6/5), no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor), após ser diagnosticada com COVID-19. Apesar da liberação, a ministra deve permanecer em repouso e só retornará às atividades na semana que vem.