TSE marca julgamento que pode cassar mandato de Dallagnol

Deputado Deltan Dallagnol pode ter mandato cassado (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pautou para a próxima terça-feira (16/5) o julgamento do recurso apresentado pela Federação Brasil Esperança no Paraná (PT, PCdoB e PV) para impugnar a candidatura do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR). A audiência pode resultar na cassação do mandato do parlamentar.







Dallagnol é acusado de pedir exoneração do Ministério Público enquanto ainda havia pendências de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o que segundo a Lei da Ficha Limpa o tornaria inelegível. Entretanto, o TRE reconheceu que o ex-procurador não tinha nenhum PAD pendente no momento da exoneração.





O outro argumento usado pela Federação Brasil Esperança seria o uso indevido de verbas com outros procuradores da Lava Jato e a consequente condenação do Tribunal de Contas da União (TCU). Contudo, a Justiça Federal emitiu uma liminar que suspendia os efeitos da decisão do TCU.