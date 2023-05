Lula é recebido no governo britânico com protestos: 'Ladrão'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou manifestantes contrários ao seu mandato na entrada da sede do governo britânico, o popular número 10 de Downing Street, na tarde desta sexta-feira (5/5). De dentro do carro o petista ouviu os já conhecidos gritos de “Lula Ladrão, seu lugar é na prisão”. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou manifestantes contrários ao seu mandato na entrada da sede do governo britânico, o popular número 10 de Downing Street, na tarde desta sexta-feira (5/5). De dentro do carro o petista ouviu os já conhecidos gritos de “Lula Ladrão, seu lugar é na prisão”.









O líder brasileiro também participará de uma recepção oferecida pelo Rei Charles III, no Palácio de Buckingham. Apenas 10 chefes de Estado foram convidados para esse evento. No total, mais de 100 governantes estão na capital inglesa para a coroação do herdeiro de Elizabeth II.





Lula ficará dois dias em Londres e retorna ao Brasil no domingo (7/5). O presidente já realizou 8 viagens internacionais nos primeiros 5 meses de Governo. Ainda neste mês o petista deve ir a Hiroshima, no Japão, para a cúpula do G7.