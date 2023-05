Janones cai quatro posições em ranking de influência nas redes sociais

Bolsonaristas tiveram mais presença de rede em meio a disputas da PL das Fake News e da CPMI do 8 de Janeiro (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) O novo levantamento da Genial/Quaest do índice de Popularidade Digital (IPD), que mede a relevância nas redes sociais, mostrou que parlamentares da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se tornaram mais influentes no último mês, em meio a forte campanha contra o Projeto de Lei das Fake News e apoio à CPMI do 8 de Janeiro. Os dados foram coletados entre 1º de abril e 2 de maio.









A variação do IPD de Janones foi de -11,2%, mostrando uma queda no engajamento do esquerdista. Sua postagem com maior influência recebeu 100 mil curtidas no Instagram, onde o deputado divulga o projeto que destina recursos para o pagamento do piso da enfermagem. Outro tema de destaque foram as imagens da invasão de 8 de janeiro, tentando ligar a participação de militares ao ex-presidente com as invasões.





No senado, Cleitinho (Republicanos-MG) manteve a liderança com uma variação positiva no IPD de 1,8%, mesmo usando apenas o Instagram. O filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se manteve na segunda colocação, mas com uma alta no IPD de +19,7%.





Câmara

1º Nikolas Ferreira (PL-MG)

2º Fábio Teruel (MDB-SP)

3º Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

4º Maurício Marcon (Podemos-RS)

5º Marcel Van Hattem (Novo-RS)

6º Tiririca (PL-SP)

7º André Janones (Avante-MG)

8º André Fernandes (PL-CE)

9º Bia Kicis (PL-SP)

10º Deltan Dallagnol (Podemos-PR)

Senado

1º Cleitinho (Republicanos-MG)

2º Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

3º Sérgio Moro (União-PR)

4º Magno Malta (PL-ES)

5º Damares Alves (Republicanos-DF)

6º Romário (PL-RJ)

7º Marcos do Val (Podemos-ES)

8º Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

9º Cid Gomes (PDT-CE)

10º Marcos Pontes (PL-SP)