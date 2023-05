Certificados de vacina foram emitidos um dia após inserção de dados, diz PF

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua filha, Laura Bolsonaro, teriam viajado aos Estados Unidos com documentos falsificados (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP) Os certificados de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram emitidos um dia depois da inserção de dados supostamente falsos no aplicativo ConecteSUS, informou a Polícia Federal (PF).





A filha do ex-militar, Laura Bolsonaro, também teve certificado emitido um dia antes de viajar para os Estados Unidos, no dia 27 de dezembro.









O ex-presidente nega ter se vacinado e afirma que sua filha entrou nos EUA com atestado que alega que ela não pode tomar a vacina por problemas cardíacos.





De acordo com a PF, informações de que Bolsonaro teria tomado duas doses da vacina Pfizer foram lançados no sistema em 21 de dezembro com a intenção de gerar um comprovante. No dia 27 de dezembro, os dados foram apagados pela servidora Claudia Helena Acosta Rodrigues da Silva.



Leia também: Bolsonaro chora ao falar sobre cartão de vacinação de Michelle





Outros dois certificados foram emitidos depois da exclusão das informações sobre a Pfizer, constando apenas uma vacina da Janssen, que foi aplicada em 2021.





Os registros que compõem o relatório da polícia alegam que os acessos ao ConecteSus de Bolsonaro foram realizados por Mauro Cid e pelo outro assessor Marcelo Consta Câmara.





Os dados foram colocados no sistema do Ministério da Saúde por João Carlos de Sousa Brecha, secretário municipal de Governo de Duque de Caxias, ainda de acordo com as informações da PF.