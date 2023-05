STF dá 15 dias para Moro se defender de denúncia de calúnia a Gilmar Mendes

Em um vídeo, o ex-juiz fala sobre "comprar um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes". (foto: Podemos/Reprodução)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia fixou um prazo de 15 dias para o senador Sergio Moro (União-PR) apresentar a defesa sobre a denúncia de calúnia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A ação se refere ao comentário do ex-juiz da Lava Jato que, em vídeo, fala sobre "comprar um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes".