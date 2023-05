Ministério vai investigar campanha do Google contra PL das Fake News

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que vai determinar que a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça, que investiga possíveis práticas abusivas do Google. A BigTech estaria fazendo campanha contra a PL das Fake News e impulsionando conteúdo contrário à proposta que tramita na Câmara dos Deputados.

Nesta segunda-feira (1º/5), a página inicial da plataforma de pesquisa do Google exibe uma mensagem com um link para uma matéria chamada "O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil”. Ao clicar o usuário é levado ao Blog do Google Brasil para um texto assinado por Marcelo Lacerda, Diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas.