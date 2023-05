Lula reafirma compromisso de isenção no Imposto de Renda até R$ 5 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre a possibilidade de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, até o fim do seu mandato. A medida é promessa de campanha do petista que, nesse domingo (30/4), anunciou o reajuste da tabela e a isenção do tributo para quem ganha até R$ 2.640.