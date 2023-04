Moraes dá 48h para Anderson Torres explicar senhas falsas

Ministro Alexandre de Moraes quer explicações sobre as senhas falsas entregues pela defesa de Anderson Torres à Polícia Federal (foto: Nelson Jr./SCO/STF)





A defesa do ex-ministro de Justiça entregou o material na semana passada, em petição ao STF. As senhas deveriam dar acesso a contas de e-mail e aos dados do celular que estão salvos na nuvem. A PF busca trocas de mensagens ou informações sobre a atuação do ex-secretário durante os ataques, e também sobre a minuta golpista encontrada durante operação de busca e apreensão na sua casa, em Brasília.





Embora a defesa de Torres peça a revogação da prisão, o ministro do STF Alexandre de Moraes citou a omissão do ex-secretário em relação aos dados de seu celular como um dos motivos para negar o pedido.

Piora no estado de saúde





Torres tinha um novo depoimento à PF marcado para a última segunda (24), mas Segundo Moraes, em decisão na quinta-feira da semana passada (20), Torres "suprimiu das investigações a possibilidade de acesso ao seu telefone celular. Consequentemente, das trocas de mensagem realizadas no dia dos atos golpistas e nos períodos anterior e posterior". O magistrado também cita que o ex-secretário forneceu as senhas "mais de 100 dias após a ocorrência dos atos golpistas e com total possibilidade de supressão das informações ali existentes".Torres tinha um novo depoimento à PF marcado para a última segunda (24), mas sua defesa alegou piora no estado de saúde e pediu o adiamento. A corporação acatou o pedido e a oitiva será remarcada, ainda sem data para ocorrer.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 48 horas para a defesa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, entregar as senhas corretas da nuvem do celular do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL). Segundo a Polícia Federal, as senhas fornecidas estavam incorretas, impossibilitando a extração de dados.