Janones: 'Está interligado: 8 de janeiro, joias, neonazismo e bolsonarismo'

"Todos sabem que estou trabalhando em um projeto de lei para criminalizar o Bolsonarismo no Brasil, devido à sua semelhança com grupos neonazistas", postou o político mineiro em suas redes sociais.

Janones afirmou que bolsonaristas estão se posicionando contrários a suspensão do Telegram no Brasil. A rede sociail não entregou à Polícia Federal todos dados sobre grupos neonazistas que fazem uso da sua plataforma, por isso a Justiça, nessa quarta-feira (26/4) determinou que o aplicativo fosse retirado do ar.