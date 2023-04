Lula deve nomear general de Dilma para chefia do Gabinete de Segurança

Lula deve nomear general do governo Dilma para chefiar GSI (foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em reunião com ministros na manhã desta quinta-feira (27/4) que deverá nomear o general Marcos Antonio Amaro para chefiar o GSI (Gabinete de Segurança Institucional).





Se confirmado, o militar entrará no lugar do general Gonçalves Dias, que pediu demissão da chefia da pasta após a divulgação de imagens do circuito de segurança do Palácio do Planalto registradas durante os ataques golpistas de 8 de janeiro.



Amaro tem relação próxima com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Os laços com a ex-presidente foram criados quando o general assumiu a Secretaria de Segurança Presidencial em 2010 --função que ocupou por cinco anos.







O general Ainda participou do processo de criação da Casa Militar, em 2015, sendo nomeado chefe do órgão por Dilma. Deixou o cargo após o processo de impeachment contra a presidente.



Lula esteve com Amaro na última quinta-feira (20), pouco antes de embarcar para a Europa. A conversa durou menos de 10 minutos e o presidente disse que o procuraria novamente quando voltasse de viagem.



O novo encontro, porém, ainda não ocorreu.



Amaro indicou em conversas com aliados que defenderá o retorno da Abin e do comando da segurança do presidente ao GSI, caso seja escolhido para chefiar o órgão. Se a pasta seguir esvaziada, há dúvidas se toparia assumir o posto.