Empresa ucraniana desmente governo de SP sobre investimentos no Brasil

Empresa ucraniana Antonov negou que tenha representantes no Brasil (foto: V. Nesenyuk/ Antonov Company) A empresa ucraniana "Antonov" publicou, nesta quarta-feira (26/4), uma nota para afirmar que não vai suspender investimentos no Brasil. Mais cedo, o governo de São Paulo informou que representantes da empresa suspenderam investimentos de US$ 50 bilhões ao longo de 50 anos para a construção de uma planta industrial no país.

As declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia teriam provocado a medida, segundo o governo paulista.









Confira a nota da empresa

"Atualmente, os meios de comunicação da República Federativa do Brasil estão compartilhando informações falsas de que a ANTONOV suspendeu as supostas negociações sobre o suposto lançamento da produção de aeronaves no Brasil.





A ANTONOV declara oficialmente que realiza constantemente consultas com parceiros estrangeiros de vários países, incluindo a República Federativa do Brasil, como parte de suas atividades visando a promoção de produtos e serviços no mercado externo.





No entanto, a ANTONOV não possui um representante autorizado no Brasil e não concedeu a quaisquer pessoas, incluindo escritórios de advocacia, qualquer autoridade para representar os interesses da Empresa.





A ANTONOV enfatiza seu interesse no desenvolvimento da cooperação com a República Federativa do Brasil no campo de tecnologias de aviação e apreciará as iniciativas oficiais da parte brasileira no que diz respeito ao estabelecimento de cooperação mutuamente benéfica.





Assim, a reportagem da imprensa brasileira não representa o posicionamento oficial da empresa ANTONOV.





A fim de evitar manipulações e o agravamento da parceria internacional, bem como levando em consideração a atual situação internacional causada pela invasão em grande escala da Federação Russa na Ucrânia, a ANTONOV solicita gentilmente aos meios de comunicação de massa que verifiquem cuidadosamente as informações relacionadas aos atividades, que foi recebido de outras fontes.”