Justiça suspende Telegram no Brasil por dados incompletos de neonazistas

Multa passou de de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia de recusa em fornecer os dados (foto: Pixabay/Reprodução)

Os dados foram solicitados depois que a investigação sobre o ataque a uma escola em Aracruz, no Espírito Santo, que deixou quatro pessoas mortas e outras 12 feridas, apontou a interação do assassino com grupos de conteúdos antissemitas no Telegram.





Além de determinar a suspensão do aplicativo, a multa aplicada ao Telegram por não entregar as informações passou de de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia de recusa em fornecer os dados.

A Justiça determinou a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil nesta quarta-feira (26/4), após a plataforma entregar dados incompletos de grupos neonazistas que arquitetavam ataques às escolas brasileiras. Segundo a Polícia Federal, as empresas de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, além do Google Apple e da Play Store, receberão o ofício sobre o bloqueio ainda nesta tarde. Na última sexta-feira (21), as informações foram entregues após a Justiça exigir os elementos em até 24 horas sob pena de suspensão da plataforma no país e multa diária de R$ 100 mil.