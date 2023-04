Janones fala em 'mais uma mamadeira de piroca' com nova fake news dos atos

Deputado federal André Janones (Avante-MG) postou em suas redes sociais que grupos bolsonaristas estão disseminando fake news sobre atos de 8 de janeiro (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) O deputado federal André Janones (Avante-MG) foi as redes sociais alertar que um vídeo que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro está viralizando em grupos bolsonaristas. Contudo, nas imagens é ocultado o horário que mostra a presença do petista após o fim dos ataques, de acordo com o político mineiro.

ATENÇÃO: MAIS UMA MAMADEIRA DE PIROCA!



Está viralizado, em todos os grupos de WhatsApp do país, um vídeo que mostra Lula no Palácio às 21:32 do dia 08 de janeiro. O porém é que os parlamentares bolsonaristas ocultaram a data e estão divulgando as imagens como se tivessem sido... %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 23, 2023 "O porém é que os parlamentares bolsonaristas ocultaram a data e estão divulgando as imagens como se tivessem sido feitas durante invasão, que ocorreu no período da tarde. O mais preocupante é que não há, nesses grupos, nenhum contraponto da esquerda a mais essa fake News", postou Janones.









As gravações foram tornadas públicas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na noite desse sábado (23/4). Nas imagens, é possível ver Lula conversando com os ministros Flávio Dino e José Múcio, respectivamente, da Justiça e da Defesa. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Jaques Wagner (PT-BA) também estiveram no local.





Ao todo, foram liberadas 900 horas de grabações de 30 câmeras de segurança do Planalto após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.