Janones perde a paciência com o governo: 'Estamos perdendo a narrativa'

O deputado federal André Janones (Avante-MG) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) O deputado federal André Janones (Avante-MG) disse, nesta sexta-feira (21/4), que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está “perdendo a narrativa” e isso tem provocado uma “sensação de crise” no Brasil.





Desenhando pela milésima vez: o Governo Lula tem uma enxurrada de notícias boas todos os dia. A falsa sensação de "crise", ou de mau momento, é porque estamos perdendo a NARRATIVA!



Em 100 dias Lula já fez mais do que Bolsonaro em 4 anos, mas isso pouco importa quando perdemos a... — André Janones (@AndreJanonesAdv) April 22, 2023





Ainda segundo o deputado, o governo federal está falhando na hora de comunicar suas ações. “Precisamos acordar! A responsabilidade é de todos nós! Gostemos ou não, o fato é que é mais possível conceber uma democracia sem essa guerra de narrativas!”.





Neste sábado (22/4), Lula vai se encontrar com o presidente de Portugal. É a primeira viagem do presidente brasileiro à Europa desde que assumiu o cargo, em janeiro.





O encontro vai ocorrer em um momento de grande repercussão sobre as declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia. Lula chegou a dizer que os Estados Unidos precisam parar de incitar o confronto com a Rússia e passar a pensar em acordo de paz. Ao mesmo tempo, indicou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski também tem responsabilidade no conflito.