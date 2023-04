Apresentador da Globo critica Lula por fala sobre deficiência intelectual

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto: EVARISTO SA / AFP)

Apresentador e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência intelectual, Marcos Mion usou suas redes sociais para criticar o presidente Lula após um vídeo que mostra uma fala do petista durante uma reunião ministerial, na quarta-feira (19), em que discutia a violência nas escolas. O presidente disse que pessoas com "deficiência mental" teriam "problemas de desequilíbrio de parafuso."

Pai de Romeo, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Mion afirmou que o discurso de Lula reforça preconceitos e estigmas sustentados em capacitismo, conceito que se refere à discriminação contra pessoas com deficiência.

Na ocasião, Lula disse que "a OMS (Organização Mundial de Saúde) sempre afirmou que na Humanidade deve haver 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, significa que temos quase 30 milhões de pessoas com problemas de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça."

A declaração foi refutada por especialistas e causou revolta de Mion, que se disse "chocado". "O termo usado, já há muitos anos, é 'deficiência intelectual', e não 'deficiência mental', como o Lula usou. A gente tem que se policiar, tem que aprender e tem que se adequar. Lula se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problemas de desequilíbrio de parafuso. Isso é só pejorativo e também incentiva outras pessoas a continuarem usando esse termo", afirmou.

Militante ativo da causa de pessoas com deficiência intelectual, Mion tornou pública a condição de seu filho em 2014, e em 2020 fez parte do lobby para a aprovação de uma lei que leva o nome de seu filho, e que cria uma carteira de identificação de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista.

"Irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que infelizmente temos visto acontecer. Isso é um absurdo, pois não há qualquer comprovação. Como pai de um autista, eu me sinto atingido", disse ainda o apresentador.

